شابة تركية تُلقي بنفسها من الطابق الثالث ومواطن يلتقطها

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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أصيب المواطن إبراهيم تورلي بجراح خطيرة مساء اليوم السبت، خلال محاولته إلتقاط المواطنة “فوليا ب / 30 عامًا) بعدما ألقت نفسها من شرفة منزلها في منطقة زيتون بورنو بمدينة إسطنبول.

ونقلت صحيفة “حرييت” عن شهود عيان إن: المواطن “تورلي” يملك أحد المعارض المتواجدة أسفل المبنى الذي تسكن بداخله المواطنة “فوليا” في الطابق الثالث.

وبحسب الشهود فأن محاولة الانتحار وقعت الساعة الثالثة عصرًا، وأن “تورلي” عندما شاهد المرأة تقف على النافذة للانتحار سارع لمنعها ولكنها ألقت بنفسها، مما دفعه لإلتقاطها. وبين الشهود، أن المواطنة سقطت بشكل مباشر على “تورلي”، مما تسبب له بجراح وصفت بالخطيرة.

ووفق الشهود فأن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان ونقلت المواطنة التي حاولت الانتحار، والمواطن الذي حاول إنقاذها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما وصلت الطواقم الأمنية وفتحت تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث.