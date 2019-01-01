حزب الاصلاح يتوقع ثورة شعبية في صنعاء ويتحدث متى ستحدث

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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توقع حزب الاصلاح اليمني ،حدوث تحركات وانتفاضة شعبية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين كتلك التي حدثت مؤخرا في العراق ولبنان، وقال ان ذلك سيحدث قريبا.

وأكد رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي، أن المجتمعات لديها وعي كامن تعبر عنه في اللحظة التي لم يعد بمقدورها الاحتمال.

وأشار الجرادي -في تغريدة له- إلى التحركات الشعبية التي تجري في بغداد وبيروت، وقال: "وسنرى ذلك في صنعاء قريباً".

ولفت رئيس إعلامية الإصلاح إلى أن العقليات الاستعمارية بلغت درجة الطمأنينة بسيطرتها على الشعوب عن طريق تجريف هويتها الوطنية وبناء مليشيات طائفية مسلحة وتنصيب نخب حاكمة تعمل لحسابها الشخصي.