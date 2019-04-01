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تعرف على اسعار بيع وشراء الدولار والريال السعودي اليوم

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 490

أسعار الصرف اليوم الأحد 20/ 10/ 2019

الدولار 

شراء 587

بيع 593

السعودي

 شراء 154.50

بيع 155.50

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