السعودية تعلن خفض اسعار البنزين ابتداءا من اليوم وهذه الاسعار الجديدة

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدّثة للربع الرابع من السنة الحالية، ابتداءً من 20 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2019، ستكون على النحو الآتي والتي تعكس تراجعاً بالأسعار:

- بنزين 91 بسعر: 1.50 ريال لكل لتر (بتراجع حوالي 2% عن الأسعار بالربع الثالث من العام الحالي)

- بنزين 95 بسعر: 2.05 ريال لكل لتر (بتراجع حوالي 6% عن الأسعار بالربع الثالث من العام الحالي)

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو - سبتمبر 2019 قد بلغت:

- بنزين 91 بسعر: 1.53 ريال لكل لتر

- بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر

وأفادت أرامكو السعودية في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الأسعار تأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

وأشارت أرامكو إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.