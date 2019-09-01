زيدان يكشف سبب الخسارة أمام ريال مايوركا

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خلال مؤتمر صحفي عقب الخسارة الأولى في الليجا على يد ريال مايوركا 1-0.

وقال زيدان في تصريحاته التي نقلها موقع ‘‘البرنابيو‘‘ الإسباني: ‘‘بدأنا المباراة بطريقة معقدة جدًا، من الصعب الفوز عندما تفعل القليل، لقد افتقدنا قليلًا من كل شيء اليوم‘‘.



وأضاف: ‘‘إذا كنا نريد شيئًا مهمًا هذا العام فعلينا أن نحظى بالاستمرارية، ويجب على كل لاعب أن يثبت في كل مباراة أنه يملك الجودة للعب في ريال مدريد‘‘.



وتابع: ‘‘أنا لا أحب كلمة قلق لأن علينا المضي قدمًا في هذا الأمر، من الصعب علينا الدخول في المباراة، هذا يكلفنا الكثير، واليوم تم ملاحظة هذا الأمر، لقد سيطرنا قليلًا، لكن دون خلق فرص للتسجيل وهذا مستحيل‘‘.



وواصل: ‘‘المشكلة هي أنه كل ثلاثة أيام يتعين علينا أن نظهر أننا في حالة طيبة وهذه هي الصعوبة التي نواجهها، نحن لا نفعل ذلك وعلينا أن نظهر الاستمرارية‘‘.



وأوضح زيزو قائلًا: ‘‘يمكن للجميع إبداء رأيهم في التشكيلة، لكن هذا هو القرار الذي اتخذته، يجب علينا تحليل الأمر، لست سعيدًا بما حدث‘‘.

واختتم زيدان حديثه قائلًا: ‘‘الإصابات ليست عذرًا، لدينا لاعبين آخرين يتمتعون بموهبة جيدة ولديهم الفرصة لإظهار أن لديهم المستوى ليكونوا هنا، لا يمكننا تغيير أي شيء‘‘.