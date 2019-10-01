شركة أرامكو تعلن عن خطوة تمثل خبرا سارا لكل السعوديين وكل سكان المملكة

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خفضت السعودية أسعار البنزين، ابتداء من اليوم الأحد وحتى نهاية العام. جاء ذلك وفق ما ورد في بيان لشركة أرامكو مزود النفط الرئيس في البلاد.
ووفق أسعار البنزين المحدثة التي سيتم العمل بها ابتداء من 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حتى نهاية العام 2019، سيكون سعر لتر البنزين 91 أوكتان 1.50 ريال (0.4 دولار) بدلا من 1.53 ريال ((0.408 دولارا)، وبنزين 95 أوكتان 2.05 ريال (0.55 دولار) بدلا من 2.18 ريال (0.58 دولار) لكل لتر .
وأفادت أرامكو السعودية بأن ذلك يأتي وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.
وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط 10.4 ملايين برميل يومي، وثالث أكبر المنتجين.