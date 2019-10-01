برعاية وزارة الداخلية.. دورة تدريبية للعاملين في السجون بعدن

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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برعاية وزارة الداخلية نظمت مصلحة التأهيل والإصلاح بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم السبت الدورة التدريبية الأولى في عدن للعاملين في السجون حول مهارات إدارة مراكز التأهيل والإصلاح وحسن إدارتها وفق النهج القائم على حقوق الإنسان .

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في اليمن الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)وتسهدف الورشة التدريبية الاولي في عدن على مدى خمسة أيام خلال الفترة (١٩ -٢٣) أكتوبر ٢٠١٩ م عدد ١٢ شخص من العاملين في ادارة السجون وفي أقسام الاستقبال والتصنيف للنزلاء ومسئولي الحراسه والحماية الأمنية من الإصلاحية المركزية بالمنصورة بقسميها ( أ،ب) ومن محافظات (الضالع - لحج -ابين -تعز ) .

وفي الافتتاح ألقيت كلمة عن مصلحة التأهيل والإصلاح القاها مدرب الدورة الدكتور محمود سعيد محمد نيابة عن رئيس المصلحة اللواء صالح عبدالحبيب رحب فيها بالمشاركين مقدما شكره وتقديره للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تواصل دعمها في تطوير برامج العمل في السجون وتأهيل الكوادر ومن ذلك الدورات التأهلية وورش العمل وبناء قدرات العاملين في مراكز التأهيل والإصلاح .

كما ألقت الاستاذة سماح يوسف منسقة المنظمة كلمة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي استهلتها بالشكر والترحيب بالحاضرين والمشاركين من مختلف المحافظات وقدمة نبذه عن المنظمه وعملها في اليمن ،وكذلك نبذه عن المشروع الممول من برنامج الامم المتحده الانمائي undp .

كما قدمت ايضا شرحاً مفصلاً عن أهداف الدورة التي تنفذها المنظمه بالتعاون مع المصلحة ضمن مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في اليمن الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) بعدن .

يشارك في التدريب أيضا المدرب عبدالسلام الضالعي والمدرب فواز العويضاني .