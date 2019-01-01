طلاب اليمن في الهند يشاركون في اليوم الثقافي للطلاب الدوليين

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / عبدالواحد نعمان الزعزعي - الهند

عدد القراءات 174

شارك الطلاب اليمنيين في اليوم الثقافي وحوار الثقافات الذي تنظمه جامعة المهاتما غاندي بمدينة أورنج آباد الهندية تحت شعار "حوار الثقافات وفهم ثقافات الأمم وخلق الفرص في الهند". حيث مثل فيه الطلاب اليمنيين الجمهورية اليمنية من خلال الركن اليمني المتميز والذي شمل على معرض للصور والطبق اليمني والزي اليمني التراثي وكذلك الرقص الشعبي والفقرات المتنوعة التي أظهرت وجه اليمن الحقيقي وموروثها الثقافي،

وفي حفل الافتتاح تحدث الأستاذ صابر حيمد رئيس إتحاد الطلاب اليمنيين بمدينة أورنج آباد بكلمة عرض فيها جزء من تاريخ اليمن وموروثها الثقافي وعرج على كثير من المشاهد والأمثله لتاريخ اليمن وحضارتها ومعالمها السياحية.

كما قدمت الباحثة حنان الجرموزي عرضاً عن العلاقة اليمنية الهندية من خلال التعليم والتاريخ المشترك لليمن والهند كونها كانتا تحت الاستعمار البريطاني. وتقدم الباحث عبدالواحد نعمان الزعزعي في كلمة له بالشكر الكبير للحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق وكذلك جامعة المهاتما غاندي لما ستقدمه الجامعة من دعم للطلاب الأجانب من فرص الإلتحاق بالجامعة وبرسوم مساوية للطالب الهندي. وتحدثت الباحثة فيروز القحطاني في كلمة لها عن معاناة اليمنين بسبب الحرب وما يواجه الطلاب اليمنيين وخاصة الطالبات في اليمن أو خارجها من صعوبات مستمرة.

ومن جانب الجامعة تحدث البروفيسور سادهير جفهاني نائب رئيس الجامعة من خلال كلمة شكر فيها الحاضرين وبشر الطلاب الأجانب أن الجامعة ستفتح أبوابها بكلياتها المختلفة وتخصصاتها العلمية والأكاديمية المتنوعة لكل الطلاب الأجانب وبرسوم مساوية للطالب الهندي وستبذل كل الجهود من أجل تعليم متميز وبجودة عالية لجميع الطلاب من العالم العربي.

الطبق اليمني الذي أعدته لجنة الطالبات بالاتحاد ممثلة بالدكتورة افراح خميس والذي شمل انواع المأكولات اليمنية المختلفة والملبوسات التراثية والذي نال إستحسان الحاضرين خاصة من الجانب الهندي وعكس ثقافة اليمن المتنوع، حيث وصف رئيس الجامعة ما قدمه اليمنيون بالشيئ المدهش والمبدع والجميل.

كما قدم الطلاب بلال السلامي والطالب علي اليافعي والطالب الحارث محمد جانب آخر من التراث اليمني من خلال الرقص اللحجي والذي نال إعجاب الحاضرين، وقدمت براعم اليمن أداء ثقافياً متميزاً من خلال الوصلات الإنشادية الترحيبية بالحضور، حيث عكس أداء الزهرات صورة اليمن في أبهى تجلياتها من خلال تقديم اليمن في عيون الحاضرين على طريقتهنّ ولم يجد الحاضرون من الثناء الا تلك التصفيقات الحارة التي لم تتوقف بالرغم أن أغاني الصغيرات كانت باللغة العربية إلا أنها نفذت لقلوب الجميع دون الحاجة.

تجدر الإشارة أن اليمن كانت ضمن المشاركين في هذه الفعالية إضافة لدولة سوريا فلسطين وكينيا وتنزانيا وغانا والسودان وضيوف من امريكا والمانيا.

والجدير بالذكر هنا أن الجامعة وعدت في لقاء سابق مع قيادة الاتحاد بمعاملة الطالب اليمني مثيل الطالب الهندي في الرسوم والتسهيلات الاخرى في كل التخصصات المتوفرة في الجامعة.

ومن جانبهم تقدم الطلاب اليمنيين في مدينة اورنج آباد بالشكر الكبير لقيادة الاتحاد وكل من شارك وحضر وكان لهم الدور الأبرز في تمثيل اليمن بما يليق بتاريخها وحضارتها وثقافتها وأبرز تاريخ اليمن وموروثها الثقافي.