«داخلية» الحوثيين... مخلب الجماعة للثراء غير المشروع وإرهاب التجار ميليشيات الحوثي تختطف تجار صنعاء «الحوثيون» يستهدفون إحدى مخيمات النازحين بصاروخ متوسط «ظلم وتكسير». محمد علي يكشف ما فعله السيسي بمرسي محافظ «شبوة» يناقش مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية استئناف تصدير النفط من «المحافظة» خامس سفينة محملة بالمشتقات النفطية تصل ميناء الحديدة الموت يغيّب أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بـ«عدن»و«معياد»يُعزي تعز..«المخلافي»يصدر توجيهات حاسمة بشأن المتورطين في حادثة مستشفى «الثورة» الأمم المتحدة تبدأ أول عملية انتشار وتثبيت لنقاط ضباط الارتباط بالحديدة مصدر أمريكي يكشف عن ”مشكلة حوثية كبيرة تعرقل اي حل“ ويفصح عن ”ورقة هادي الرابحة“
اختطفت ميليشيا الحوثي مساء السبت 5 تجار في مدينة صنعاء اليمنية، بسبب رفضهم دفع مبالغ مالية تحت مسمى ”المساهمة في المولد النبوي“.
ونقلت موقع “إرم نيوز“ عن مصدر محلي إن مسلحين يرتدون ملابس مدنية من عناصر ميليشيا الحوثي، داهموا محال تجارية في شارع الزبيري في صنعاء مساء السبت، واختطفوا 3 من أصحاب المحالات قبل الاعتداء عليهم، بعد رفضهم دفع ”إتاوات“.
وأكد المصدر نفسه، أن الميليشات اختطفوا أيضًا عصر السبت، اثنين من أصحاب المحلات التجارية بسوق باب اليمن، وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة بعد أن دهم مسلحون المحال التي يمتلكونها، لرفضهم دفع ”إتاوات“ مالية ترفضها الميليشيات.
وتفرض ميليشيا الحوثي على أصحاب المحال التجارية قي المناطق الخاضعة لسيطرتها إتاوت مالية شهرية تحت عدة مسميات، منها ”المجهود الحربي، المولد النبوي، عاشوراء، الجرحى، أسر الشهداء“.
وتتفاوت الإتاوات بين ”5 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال“ أي نحو ”5 دولارات إلى 90 دولارًا أمريكًا“، يتم نهبها بشكل شهري ودون أي سندات قانونية، وهي مبالغ كبيرة، مقارنة بحجم دخل تلك المحال التجارية.
قبلفترة