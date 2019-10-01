«الحوثيون» يستهدفون إحدى مخيمات النازحين بصاروخ متوسط

الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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سقط مساء اليوم السبت صاروخ حوثي في مخيم تابع للنازحين ( المهمشين) بمنطقة مريس بمحافظة الضالع.

وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس» على ان صاروخ نوع متوسط قد سقط في مخيمات النازحين بعد ان أطلقته المليشيات من محيط مدينة دمت شمال محافظة الضالع.

وأشارت المصادر بأن الانفجار قد تسبب بحالة ذعر بين النازحين دون ان يخلف اي ضحايا بشرية كونة سقط على منطقة ترابية.