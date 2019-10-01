محافظ «شبوة» يناقش مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية استئناف تصدير النفط من «المحافظة»

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عقد اليوم السبت محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو في العاصمة المصرية القاهرة لقاء جمع عدد من ممثلي الشركات النفطية الأجنبية العاملة في حقول الإنتاج في القطاعات النفطية بشبوة.

وضم اللقاء الذي عقد لمناقشة عملية استئناف العمل في القطاعات النفطية بشبوة المتوقفة منذ الحرب ممثلين عن وزارة النفط اليمنية برئاسة نائب وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي والدكتور عبدالله عمير مدير شركة الاستثمارات النفطية اضافة الى مدير مكتب وزارة النفط بشبوة.

وناقش المحافظ في اللقاء عملية استئناف انتاج وتصدير النفط في عدد من القطاعات النفطية بشبوة.

ويأتي اللقاء بعد يومين من وصول محافظ محافظة شبوة إلى القاهرة لمناقشة عملية استئناف العمل في القطاعات النفطية بشبوة وكذا استئناف تصدير الغاز من محافظة مأرب عبر ميناء التصدير في ميناء بلحاف الغازي بشبوة.

وكان محافظ محافظة شبوة قد أعلن في وقت سابق عن اكمال جميع الجوانب الفنية والأمنية لإعادة تصدير الغاز في بلحاف وأن أمر التصدير مرتبط بخروج القوات الاماراتية من منشأة بلحاف الغازية.