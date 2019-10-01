«ظلم وتكسير». محمد علي يكشف ما فعله السيسي بمرسي محافظ «شبوة» يناقش مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية استئناف تصدير النفط من «المحافظة» خامس سفينة محملة بالمشتقات النفطية تصل ميناء الحديدة الموت يغيّب أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بـ«عدن»و«معياد»يُعزي تعز..«المخلافي»يصدر توجيهات حاسمة بشأن المتورطين في حادثة مستشفى «الثورة» الأمم المتحدة تبدأ أول عملية انتشار وتثبيت لنقاط ضباط الارتباط بالحديدة مصدر أمريكي يكشف عن ”مشكلة حوثية كبيرة تعرقل اي حل“ ويفصح عن ”ورقة هادي الرابحة“ قبائل ”يافع“ تعلن موقفا مشرفا من جريمة مقتل ”الأرحبي“ إيفانكا ترامب.. طلب خاص من أجل المرأة قطر .. أول دولة في العالم تقوم بتكيف الشوارع لهذا الهدف الرياضي
عقد اليوم السبت محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو في العاصمة المصرية القاهرة لقاء جمع عدد من ممثلي الشركات النفطية الأجنبية العاملة في حقول الإنتاج في القطاعات النفطية بشبوة.
وضم اللقاء الذي عقد لمناقشة عملية استئناف العمل في القطاعات النفطية بشبوة المتوقفة منذ الحرب ممثلين عن وزارة النفط اليمنية برئاسة نائب وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي والدكتور عبدالله عمير مدير شركة الاستثمارات النفطية اضافة الى مدير مكتب وزارة النفط بشبوة.
وناقش المحافظ في اللقاء عملية استئناف انتاج وتصدير النفط في عدد من القطاعات النفطية بشبوة.
ويأتي اللقاء بعد يومين من وصول محافظ محافظة شبوة إلى القاهرة لمناقشة عملية استئناف العمل في القطاعات النفطية بشبوة وكذا استئناف تصدير الغاز من محافظة مأرب عبر ميناء التصدير في ميناء بلحاف الغازي بشبوة.
وكان محافظ محافظة شبوة قد أعلن في وقت سابق عن اكمال جميع الجوانب الفنية والأمنية لإعادة تصدير الغاز في بلحاف وأن أمر التصدير مرتبط بخروج القوات الاماراتية من منشأة بلحاف الغازية.