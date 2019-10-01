خامس سفينة محملة بالمشتقات النفطية تصل ميناء الحديدة

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اكدت مصادر ملاحية في ميناء الحديدة اليوم، وصول خامس سفينة محملة بالبنزين والديزل الى الميناء خلال الـ24 الساعة الماضية ،متوقعا بانفراج وشيك لأزمة المشتقات النفطية الحادة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرتها المليشيات الحوثية.

واوضحت المصادر أن السفينة “باهيردار” وصلت اليوم الى ميناء الحديدة محملة ب 20004 طنا من البنزين، وكمية 9985 طنا من الديزل.

وبينت ان الباخرة “باهيردار” هي خامس سفينة تصل الى ميناء الحديدة خلال ال24 الساعة الماضية بعد وصول 4 سفن اخرى الى الميناء يوم امس

وبحسب المصادر فإن اجمالي كميات المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال أقل من 48 ساعة بلغت 124 ألف و 610 طنا.. منها 94 ألف و449 طنا من البنزين، وكمية 31 ألف و 116 طنا من الديزل.