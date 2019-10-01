الموت يغيّب أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بـ«عدن»و«معياد»يُعزي

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفي، اليوم السبت، عضو اللجنة الاقتصادية، الاستاذ الدكتور عبيد سعد شريم، في مدينة هاليفاكس بكندا.

ونعى رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، عضو اللجنة الدكتور عبيد شريم، مشيرا إلى أنه قضى معظم عمره في خدمة الوطن في مجال عمله المهني و التعليمي و الاستشاري في المحاسبة و الإدارة المالية و التدقيق و المراجعة.

يُشار إلى أن عضو اللجنة الاقتصادية عبيد شريم، كان يعمل نائبا لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء، قبل أن يتم ابعاده عقب انقلاب الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014.

وفي الـ 28 من أغسطس 2018 أصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الاقتصادية العليا، برئاسة حافظ معياد، وعضوية أخرين بينهم الدكتور عبيد شريم، الذي توفي اليوم.