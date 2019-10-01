تعز..«المخلافي»يصدر توجيهات حاسمة بشأن المتورطين في حادثة مستشفى «الثورة»

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجهت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم السبت، بتشكيل لجنة عسكرية، لضبط المتورطين في حادثة اقتحام مستشفى الثورة العام (حكومي)، مساء الجمعة.

ونقلت قناة"يمن شباب "عن مصدر في ديوان محافظة تعز :إن وكيل أول المحافظة، عبدالقوي المخلافي، وجه بإطلاق حملة عسكرية بإشراف مدير عام الشرطة لمتابعة وملاحقة وضبط المطلوبين امنياً على ذمة حادثة مستشفى الثورة.

وبحسب المصدر، أن التوجيهات قضت أيضاً بالتحقيق مع قائد حراسة بوابة مستشفى الثورة وأفراد الحراسة.

ومساء الجمعة، اقتحم مسلحون مستشفى الثورة وقاموا بتصفية أحد الجرحى.

وأوضح الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن الحادثة تعود بداياتها لنشوب خلاف مسلح في حارة السواني بين عدد من المسلحين نتج عنها مقتل شخص، وإصابة آخر يدعى "حلمي سيف الشرعبي"، والذي فارق الحياة هو الآخر في الطريق أثناء إسعافه الى مستشفى الثورة.

ونقل الإعلام الأمني عن مصدر في الشرطة، أن أحد المسلحين من الطرف الآخر كان قد أصيب وتم نقله إلى مستشفى الثورة، وتمت تصفيته من قبل شقيق المجني عليه "حلمي الشرعبي" داخل المستشفى بحسب ما أظهرت المعلومات الأولية للتحقيق.

وقال المصدر أن الشخص الذي تمت تصفيته يدعى "مشتاق علي النواب" الملقب بـ"بيكم التعزي"، وقتل على يد أحد أقارب "حلمي الشرعبي" أثناء تلقيه الإسعافات في قسم الطوارئ، إضافة إلى إصابة أحد ممرضي المستشفى.

وأكد المصدر ان الحادثة سببها الأولي خلاف شخصي بين الطرفين، وان الأجهزة الأمنية تتابع الجناة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه، داعياً الجميع الى التحلي بروح المسئولية والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق العدالة.