قبائل ”يافع“ تعلن موقفا مشرفا من جريمة مقتل ”الأرحبي“

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عبرت قبائل يافع الجنوبية، السبت 19 اكتوبر/تشرين الأول، عن ادانتها واستنكارها لجريمة مقتل الشيخ محمد عبده ثامر الارحبي في مدينة عدن (جنوب اليمن).
وفي بيان لها اطلع عليه ”مأرب برس“، دعت قبائل يافع قوات الأمن في عدن الى سرعة التحقيق مع الجناه المقبوض عليهم وضبط الفارين، مؤكدة انها ”دائماً في صف المظلوم من أي مكان كان“.
وأكدت وقوفها مع قوات الأمن ومع اسرة الشهيد حتى ينال المجرمون جزائهم، مشيرة الى ان ”من يحاول أن يتطاول على يافع ويلبسها ثوب العصابات فان يافع يمر بها خط الشاحنات أكثر من سنة ولم يسجل فيها أي اعتداء على احد بل تساعد كل من يحتاج المساعدة“.
وأكد قبائل ”يافع“ في بيانها انها ”لن تقبل التهديد من أحد ولن تقبل أن يتطاول عليها أحد بااسم مظلوميته ويافع دائما ستقف مع الحق“.