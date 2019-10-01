إيفانكا ترامب.. طلب خاص من أجل المرأة قطر .. أول دولة في العالم تقوم بتكيف الشوارع لهذا الهدف الرياضي توجه دولي لإطلاق مشاورات سلام وحل شامل للازمة اليمنية.. تفاصيل ما دار في اجتماع مجلس الأمن تهديدات جديدة للرئيس ترامب كارثة طبيعية تضرب الامارات وأضرار كبيرة تلحق بالمتضررين 15 معلومة لا تعرفها عن الأتراك عاجل : اتفاق تاريخي بين السعودية ودولة خليجية أخرى بعد خلاف دام سنوات بالفيديو... ماذا قالت نانسي عجرم من وسط حفلها في الرياض عن هيئة الترفيه ولبنان بالفيديو... مشاجرة نسائية حامية داخل مجمع تجاري في دولة خليجية وكالة: تفاصيل جديدة بشأن صفقة وهمية مع قطر
معدل طول الرجل ١٧٢ سم بينما معل طول النساء ١٦١سم
معل وزن الرجال ٧٥ كغ بيتما معدل وزن النساء ٦٦ كغ
معل نمرة قدم الرجال ٤٢ بينما معدل نمرة قدم النساء ٣٨
معدل سن الزواج عند النساء ٢٣ عام بينما معدل سن الزواج عند الرجال ٢٦
٤٠٪ من الرجال يمتلكون شارب بينما ١٥ ٪ من الرجال يمتلكون ذقن
اشهر ٥ اسماء رجال في تركيا ” ميهيمت٬ مصطفى٬ على٬ احمد٬ حسن”
اشهر ٥ اسماء نساء في تركيا “فاطمة ٬عائشة٬ زينب٬ خديجة ٬امينة”
متوسط العمر المتوقع للنساء ٧٥ عاما
متوسط عمر الولادة للنساء ٢٨ عاما
اقل عدد الولادات في الشهر سنويا ٨٩٩٦٢ مولود
اعلى عدد الولادات في الشهر سنويا ١٢٢١٩٣ مولود
اكثر ثلاثة انواع فاكهة يحبها الاتراك ” البطيخ٬ العنب٬ التفاح”
اشهر ثلاثة انواع خضار يحبها الاترك” الخيار٬ الطماطم٬ الفليفلة”
٢٣.٥٪ نسبة زواج الاقارب ين الاتراك
٩.٥٪ نسبة الزواج التقليدي بين الاتراك
نسبة الاسر التى تاكل من نفس الطبق ٦٤٪
٢٪ من الشعب التركي يعيشون لوحدهم