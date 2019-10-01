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15 معلومة لا تعرفها عن الأتراك

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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معدل طول الرجل ١٧٢ سم بينما معل طول النساء ١٦١سم

معل وزن الرجال ٧٥ كغ بيتما معدل وزن النساء ٦٦ كغ

معل نمرة قدم الرجال ٤٢ بينما معدل نمرة قدم النساء ٣٨

معدل سن الزواج عند النساء ٢٣ عام بينما معدل سن الزواج عند الرجال ٢٦

٤٠٪ من الرجال يمتلكون شارب بينما ١٥ ٪ من الرجال يمتلكون ذقن

اشهر ٥ اسماء رجال في تركيا ” ميهيمت٬ مصطفى٬ على٬ احمد٬ حسن”

اشهر ٥ اسماء نساء في تركيا “فاطمة ٬عائشة٬ زينب٬ خديجة ٬امينة”

متوسط العمر المتوقع للنساء ٧٥ عاما

متوسط عمر الولادة للنساء ٢٨ عاما

اقل عدد الولادات في الشهر سنويا ٨٩٩٦٢ مولود

اعلى عدد الولادات في الشهر سنويا ١٢٢١٩٣ مولود

اكثر ثلاثة انواع فاكهة يحبها الاتراك ” البطيخ٬ العنب٬ التفاح”

اشهر ثلاثة انواع خضار يحبها الاترك” الخيار٬ الطماطم٬ الفليفلة”

٢٣.٥٪ نسبة زواج الاقارب ين الاتراك

٩.٥٪ نسبة الزواج التقليدي بين الاتراك

نسبة الاسر التى تاكل من نفس الطبق ٦٤٪

٢٪ من الشعب التركي يعيشون لوحدهم

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