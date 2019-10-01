عاجل : اتفاق تاريخي بين السعودية ودولة خليجية أخرى بعد خلاف دام سنوات

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كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم السبت، أن مفاوضات ملف المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت قد حسم بالاتفاق على عودة الإنتاج.
وبحسب ما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، فإنه "بعد 5 سنوات من توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة "الخفجي والوفرة" وبعد مفاوضات ماراثونية كويتية - سعودية طوال الأشهر الماضية تغلبت فيها قوة ومتانة العلاقات الأخوية، نجحت المفاوضات في حسم ملف "المقسومة" بالاتفاق على عودة الإنتاج.
ونقلت "الراي" عن مصادر قولها إنه "تم مناقشة تفاصيل التفاصيل والاتفاق على كل بنود اتفاقية المنطقة المقسومة، وفي انتظار اعتماد الحكومتين الكويتية والسعودية للاتفاقية وفقاً للأنظمة البروتوكولية في الجانبين".
وتوقعت المصادر "بدء التشغيل خلال أسبوع أو أسبوعين في منطقة الخفجي، متمنية أن يكون قبل انعقاد مجلس الأمة بعد الإيعاز للشركات العاملة بمناطق العمليات ببدء الترتيبات لعودة التشغيل والإنتاج".
وأشارت المصادر إلى أنه "بالنسبة لمنطقة الوفرة يتطلب بين شهرين و3 أشهر لإنهاء التجهيزات للإنتاج".