بالفيديو... ماذا قالت نانسي عجرم من وسط حفلها في الرياض عن هيئة الترفيه ولبنان

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على التعليق على احتجاجات لبنان خلال حفلها الغنائي الذي أحيته أمس الجمعة في المملكة العربية السعودية على هامش "موسم الرياض".

واستهلت "عجرم" الحفل، بأداء أغنية "ليلة لو باقي ليلة" للموسيقار السعودي عبد الرب إدريس، ثم خاطبت الجمهور قائلة: "كتير سعيدة أغني معكم لأول مرة بالرياض، ومعكم يا أحلى جمهور، وقلبي مع بلدي لبنان، وأتمنى للدول العربية السلام".

وتابعت: "كما أهنئ السعودية وهيئة الترفيه على جهودهم". بعد ذلك غنت الفنانة اللبنانية مجموعة من أشهر أغانيها، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يشار إلى أن حفل نانسي عجرم هو أول حفلات "موسم الرياض"، الذي يعد أكبر موسم سياحي من حيث الفعاليات في المنطقة، وأقيم على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم بلفقيه في المنطقة الترفيهية (البوليفارد)، وسط العاصمة الرياض.

وشارك نانسي عجرم في الحفل، المطرب المصري، تامر حسني، الذي ألهب حماس الجمهور بمجموعة من أشهر أغانيه، وسط الهتافات والأهازيج.

وبدوره، وجه تامر حسني، الشكر لجمهوره في المملكة العربية السعودية، بعد إحيائه الحفل.

ويشهد لبنان، منذ مساء أمس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وجهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.

ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات التي اندلعت وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، حيث قال أحد المستخدمين "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة".