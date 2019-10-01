بالفيديو... مشاجرة نسائية حامية داخل مجمع تجاري في دولة خليجية

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشاجرة نسائية عنيفة، تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

ورصد مقطع الفيديو الموثق لمجموعة من النساء وهن يتشاجرن مع بعضهن ويسددن لبعضهن الضربات بالأيدي، بينما يحاول المارة إنهاء الشجار.

وأوضح مغردون أن الشجار نشب داخل مجمع "الافنيوز" التجاري في الكويت.