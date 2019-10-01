كيف يؤثر الفلفل الحار على مرض السرطان

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يحتوي الفلفل الحار على نركب الكابسيسين، الذي يوقف نشاط بروتين Src المسؤول عن حياة وموت الخلية.
مركب الكابسيسين، الموجودة في الفلفل الحار وهو ما يجعله حارا، يقلل من الورم الخبيث لسرطان الرئة، وفقا لعلماء أمريكيين من جامعة مارشال.
وفقا لهم، الكابسيسين يوقف نشاط بروتينSrc ، وهو المسؤول عن حياة وموت الخلية. وبالتالي، قد يصبح هذا المركب الأساس لتطوير العقاقير المضادة للسرطان.
في الوقت الحالي، يبحث المتخصصون عن نظير للمركب من الفلفل الحار. فالكابسيسين لديه عدد من الآثار الجانبية. على سبيل المثال، يمكن أن يثير تهيج الجهاز الهضمي وتشنجات المعدة، بحسب موقع