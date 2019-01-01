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بلاغ صحفي مهم ونفي من مكتب الشيخ حميد الاحمر

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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نفى المكتب الإعلامي لعضو مجلس النواب ورجل الأعمال اليمني الشيخ حميد الأحمر، السبت ، صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام برغبته الاستثمار في بعض الموانئ اليمنية، ومطالبته للحكومة بطرح موانئ عدن وحضرموت في مناقصات عامة أمام المستثمرين اليمنيين لإدارتها.

وقال مكتب حميد الاحمر في بلاغ صحفي (اطلع عليه مأرب برس)، أن الأولوية اليوم تكمن في استعادة الدولة من أيدي الانقلابيين.

وأشار إلى أن الأوضاع عندما تستقر في اليمن ، فإن الحكومة المنتخبة ستكون أقدر على وضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بإحداث نهضة تنموية شاملة في البلاد وفقا لمبادئ واضحة وشفافة.

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