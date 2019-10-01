تمهيدا للعودة الى المعاشيق .. أبرز وزيران معارضان للامارات يعودان لليمن ويصلان هذه المدينة

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وصل اليوم السبت إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت ،نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني ،بالتزامن مع انسحاب للقوات الاماراتية من مواقعها بالمحافظة.

وكان في إستقبالهما بمطار سيئون ، وزيري الثقافة و التعليم العالي ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري .

وتأتي زيارة وزيري الداخلية والنقل الى مدينة سيئون للاطلاع على عمل و جهود السلطة المحلية بوادي حضرموت و فروع الوزارات في إطار زيارة رسمية للمحافظات المحررة لتعزيز العمل الامني بها .

الميسري اشاد بمستوى جهود السلطة المحلية بوادي حضرموت في مختلف المجالات مشيرا إلى ان سيئون ومديريات وادي حضرموت تعتبر من افضل المحافظات على مختلف الاصعده داعيا إلى تكثيف الجهود لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

بدوره رحب عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء بزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية و وزير النقل.. موضحا ان الزيارة ستعالج كثيرا من الاختلالات الامنية و الاشكاليات التي تواجة قيادة الأمن و السلطة المحلية و تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم و تعزيز القطاع الامني وتجنيد ثلاثة الاف جندي من ابناء وادي حضرموت في القطاع الامني.

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يذكر ان الوزيرين الميسري والجبواني ،كانا قد غادرا عدن بعد انقلاب اغسطس الماضي الى الرياض ، ثم توجها الاسابيع الماضية الى سلطنة عمان.

وسبق ووصل الوزيرين وصول وفد حكومي كبير من 6 وزراء ومسئولين اخرين الى سيئون ، تمهيدا لعودة الحكومة باكملها الى عدن ضمن اتفاق مرتقب ترعاه السعودية بين الشرعية والانتقالي في جدة ،بحسب مصادر مطلعة تحدثت لمأرب برس في وقت سابق.