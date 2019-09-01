سامسونج قد تفاجئ الجميع .. هذا هو اول هاتف سيحصل على أندرويد10

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لعلّ ملايين المستخدمين يودّون أن يحصلوا على أندرويد 10 لهواتف جالكسي 8 خاصتهم إلا أن هذا الأمر مستبعد نظرًا لأن سامسونج تدعم هواتفها بتحديثيّ أندرويد كبيرين فقط وذلك ينطبق أيضًا على فئة الهواتف الرائدة التي ينتمي لها جالكسي S8.
جالكسي S8 قد حصل على تحديثيه بالفعل، وذلك نظرًا لأنه قد تم إصداره في عام 2017 وها هو الآن يعمل مع أندرويد 9! إلا أن هناك شيء غريب قد حدث ألا وهو أن موقع Geekbench المتخصص في تقييم الهواتف قد ذكر في صفحة الاختبارات الخاصة بالهاتف أنها تمت على أندرويد 10!
هذا يأتي في حين أن النسخ المعدلة والمبنية على أندرويد 10 لم تنتشر بعد بالشكل الكافي وهو ما يطرح احتمال كبير لحصول هاتف جالكسي S8 على أندرويد 10، لكن حتى الآن لم تأتي سامسونج مطلقًا على ذكر هذا الأمر.
بشكل شخصي أنا لا أتوقّع أن يحصل الهاتف على اندرويد 10 لأن هذا قد يعني ضمنيًا أن سامسونج ستبدأ في دعم الهواتف حتى ثلاثة إصدارات من أندرويد وهو ما سيضع حملًا ضخمًا على الشركة، وحتى لو خصّت جالكسي S8 فقط بهذا الاستثناء فهذا سيثير حفيظة مستخدمين هواتف سامسونج الأخرى وعلى رأسهم مستخدمي نوت8.