عاجل .. الامارات تغادر أكبر محافظات الشرعية وتسلم مواقعها للجنة سعودية

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر عسكرية اليوم السبت بمغادرة القوات الاماراتية وانسحابها من محافظة حضرموت (شرقي اليمن) بحضور واشراف لجنة سعودية ، بالتزامن مع وصول مسئولين حكوميين بارزين.

وفي التفاصيل اوضحت المصادر لموقع مأرب برس ان لجنة سعودية وقيادات عسكرية تسلمت اليوم من القوات الاماراتية مواقع كانت تتمركز فيها بحضرموت.

وقالت المصادر ان لجنة سعودية وقيادات عسكرية في المنطقة العسكرية الأولى استلمت من القوات الإماراتية مواقعها بحضرموت وتحديدا القاعدة الرئيسية للامارات ( معسكر الخالدية) بحضور عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء .

واكدت المصادر ان قيادة المنطقة العسكرية الأولى تسلمت كافة المعسكرات والنقاط العسكرية التابعة للامارات في مديريتي ثمود ورماة بصحراء حضرموت ، بالتزامن مع وصول وزيري الداخلية والنقل الى مدينة سيئون .

واشارت مصادرنا الى انه جرى تسليم باقي المواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها القوات الاماراتية بحضرموت.

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