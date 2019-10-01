فضيحة لوزير الإعلام اليمني يحاول اخفائها عن العالم بالحذف

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - مارب

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قام وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الأرياني، بحذف ثلاث تغريدات دان فيها إطلاق جماعة الحوثي خمسة من المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة خلال العام 2011.

وجاء حذف الوزير لثلاث تغريدات بعد أقل من ساعة من نشرها في صفحته على "تويتر".

وتناسى وزير الاعلام الذي اطلق عليه بعض رواد مواقع التواصل بالوزير الدلوعة ان هؤلاء الشباب الذي انتقد إطلاق سراحهم قامت الحكومة اليمنية بالمطالبة بالإفراج عنهم ورفعت قائمة بأسمائهم في مشاورات السويد.

وكان الوزير في حكومة هادي، معمر الأرياني، قال إن إطلاق المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لمتهمين في جريمة محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، التي راح ضحيتها الشهيد الأستاذ عبدالعزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى، وأدت لاستشهاد وإصابة عدد من قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام، يجعلهم شركاء في هذه الجريمة الإرهابية.

وأضاف في تغريداته، أن "الإفراج عن متورطين في تفجير مسجد دار الرئاسة، الذي صنفه مجلس الأمن في قراره رقم 2014 بالهجوم الإرهابي، يؤكد تورط المليشيا الحوثية في الجريمة ومحاولاتها طمس معالمها، واستخفافها بالنظام والقانون والأجهزة القضائية". ‏

كما دان الأرياني هذه الخطوة، وحذر الجميع من ابتلاع الطعم والانجرار لمخطط ‎المليشيا الحوثية في استخدام الملف لإلهاء اليمنيين في جانبية وضرب دعوات اللحمة الوطنية، وإحباط الجهود التي يبذلها الأشقاء لتوحيد الصف في مواجهة المليشيا والتصدي للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، على حد قوله. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حذف الأرياني للتغريدات بين مؤيد ومعارض لها: