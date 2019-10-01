 تعرف على الموعد الجديد للكلاسيكو المؤجل بين برشلونة وريال مدريد

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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استقرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم على تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري المحلي بشكل رسمي ليكون بعد انتصاف شهر ديسمبر 2019 كما أعلن، بسبب الأوضاع الأمنية غير المُستقرة في إقليم كتالونيا ومدينة برشلونة منذ بداية هذا الأسبوع.

واجتمعت لجنة المسابقات مع أعضاء رابطة أندية الدوري الإسباني في حضور رئيس رابطة لا ليجا “خافيير تيباس” ووفد من برشلونة وريال مدريد، مساء اليوم الخميس، من أجل اتخاذ قرار تأجيل المباراة من تاريخ 26 أكتوبر 2019 إلى 18ديسمبر 2019، وهو التاريخ الذي تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف المعنية بشكل رسمي، حسب رابطة الدوري الإسباني.

وحاولت رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) نقل المباراة إلى ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد بدلاً من إقامتها كما كان مُحددًا على ملعب كامب نو في برشلونة، إلا أن فلورنتينو بيريز وبارتوميو رفضا هذا الاقتراح جملة وتفصيلا، ما دفع الصحف الإسبانية للتأكيد على أن خيار التأجيل لمدة شهرين الأكثر احتمالاً.

وقالت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية إن لجنة مسابقات الدوري الإسباني رفضت هي الأخرى طلب رابطة أندية الليجا بإقامة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وستكون مباراة الكلاسيكو القادمة بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو قبل نهاية هذا العام، هي أول مباراة يتم لعبها في إقليم كتالونيا منذ القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في إسبانيا بحبس قادة الحركات الانفصالية لكتالونيا وبعض أعضاء البرلمان الكتالوني لمدة تتراوح ما بين 9 إلى 13 عامًا.

واعتبرت الأحزاب السياسية في كتالونيا حبس قادة الانفصال خطوة نحو التصعيد بين سكان الإقليم والحكومة الإسبانية، لتقع بعدها العديد من الاشتباكات الشرسة بين الشرطة والمتظاهرين الذين احتشدوا بالآلاف في ميادين المدينة.