بعد سنوات من القطيعة والعداء التاريخي.. طهران تساوم الرياض بحرب اليمن!! إحصائية مروعة لجرائم ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في عشرة أيام تعرف على ترتيب اليمن في قائمة الدول الأكثر جوعا في الشرق الأوسط كيف تنتهي الحرب في اليمن؟ مجلة أمريكية تجيب قيادات حوثية تنفذ عمليات تجريف ونهب منظم لقطاع الاتصالات تعرف على «خطة الطوارئ الاقتصادية» التي أشعلت الغضب في لبنان؟ وزير خليجي يتحدث عن «أسلحة قادمة من إيران» لتدمير نصف عاصمة بلاده مجموعة الأزمات الدولية تكشف عن أبرز تحديين أمنيين يواجهما اليمن مع اقتراب «2020» إنفجار مرعب ينسف مخزنا للألغام والأسلحة «الحوثية» وهذا مصير «20» «حوثياً» كانوا متواجدين بداخله الإعلان عن مصرع أكثر من «100» حوثياً
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وقوع 514 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال عشرة أيام فقط من 1 أكتوبر 2019م وحتى 10 أكتوبر 2019م، في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي لا زالت تتعرض لهجمات المقذوفات المختلفة من قبل عصاباتها المسلحة.
وأفادت الشبكة في تقرير ميداني لها أن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات.