تعرف على ترتيب اليمن في قائمة الدول الأكثر جوعا في الشرق الأوسط

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تصدرت اليمن قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر جوعاً، وفقاً لمؤشر الجوع العالمي لعام 2019، الذي أعلنته منظمة "إغاثة جوعى العالم" الألمانية، مشيرة إلى أن عدد الجوعى في اليمن يتصاعد بشكلٍ مقلق.

ويعيش اليمن الذي صنف ضمن الدول التي تعاني من مستويات جوع مقلقة للغاية، في حرب طاحنة تدخل عامها الخامس، حيث أشارت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى أثر الصراع اليمني على تفقير الشعب وتجويعه، لاسيما من خلال منع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية من إيصال المساعدات الغذائية والصحية لليمنيين.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن آلاف اليمنيين قضوا جوعاً خلال السنوات الخمس الماضية معظمهم من الأطفال وكبار السن، في ظل بقاء ملايين منهم تحت خطر المجاعة وانتشار الأمراض خاصة في العاصمة صنعاء، وسط الظروف الإنسانية والصحية المأساوية التي يعانون منها.

عربيا حل العراق الذي يعاني هو الآخر من حالة صراعات داخلية منذ سنوات، في المرتبة الثانية، يليه مصر ولبنان وعُمان والأردن، والجزائر، فيما حل المغرب في المرتبة الثامنة عربياً.

وتعتمد إحصائيات المؤشر وتصنيفاته التي تصدر عن المعهد الدولي للدراسات في مجال السياسة الغذائية، بشكلٍ أساسيٍ على أربعة معايير لقياس مستوى الجوع للدولة محل الدراسة، تتمثل بشكل أساسي في حساب عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية، كما يتم التقييم عبر إحصاء النسبة المئوية للأطفال الذين يعانون من الهزال والتقزم دون سن الخامسة، إلى جانب نسبة وفيات الأطفال الذين يموتون نتيجة الجوع قبل سن الخامسة.