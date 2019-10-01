وزير خليجي يتحدث عن «أسلحة قادمة من إيران» لتدمير نصف عاصمة بلاده

السبت 19 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 468

تحدث وزير خليجي، اليوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول، عن أسلحة قادمة من إيران، لتدمير نصف عاصمة بلاده.

وقال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن المنامة ضبطت أسلحة ومتفجرات قادمة من إيران، كانت كافية لتدمير نصف العاصمة البحرينية المنامة.

وتابع: "هذه النقطة ليست مهمة بالنسبة لي في موضوع إيران، المهم هو أنه على إيران إرسال الرسالة الصحيحة، وهي رسالة سلام وحسن جوار".

واستطرد بقوله: "إن لم تأت هذه الرسالة من طهران فهي تتحمل المسؤولية".