الإعلان عن مصرع أكثر من «100» حوثياً

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لقي أكثر من مائة مسلح حوثي، مصرعهم، وأصيب العشرات، بنيران الجيش الوطني خلال المعارك التي شهدتها جبهات حرض، على مدى سبعة أيام بمحافظة حجة.
وقال رئيس المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، المقدم بندر المهدي، إن مليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة، في العتاد والأرواح، عقب محاولاتها الفاشلة بإحداث اختراق لمواقع الجيش في مختلف محاور القتال في جبهة حرض بالمحافظة.
وأوضح ان عدد قتلى المليشيات تجاوز المائة، بالإضافة إلى عشرات المصابين، وعدد من الأسرى الذين وقعوا في قبضة الجيش الوطني.
وقال إن مليشيات الحوثي تركت أحد عناصرها وهو ينزف، وعقب أسره من قبل الجيش تم تقديم الإسعافات الأولية ومن ثم نقله مستشفيات المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج.
مضيفا أنه وخلال المعارك شن طيران التحالف عشرات الغارات على مواقع المليشيات ومعداتها مما ضاعف خسائر المليشيات في العتاد و الأرواح.