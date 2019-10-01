فيفا يكشف شعار كأس العالم للأندية قطر 2019

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية "قطر 2019"، الذي استُلهم من التاريخ الثقافي للدولة المضيفة.

وطغى على تصميم الشعار، فكرة تقديم كرة القدم باعتبارها "لؤلؤة"، وهو ما يستحضر إحدى أقدم الصناعات التي اشتهرت بها قطر.

أما تصميم الشكل الكروي القزحي، فيتبنى عنصر تزيين معماري تشتهر به المساكن في منطقة الشرق الأوسط، يعرف باسم "المشربية"، وينطوي على نقش وزخرفة الخشب.

ويحظى نمط المشربية الزخرفي، بتاريخ عريق مثل صناعة اللؤلؤ تماما، وتعود نماذجه الأولى إلى العصور الوسطى.

وتمتاز المشربيات بجمالها الجذاب من الخارج إلى جانب دورها الوظيفي، حيث توفر تبريدا للمسكن من الداخل، مما يجعلها تشكّل عنصرا جماليا فاتنا من الداخل والخارج على حد سواء.

ويطغى اللون العنابي على شعار البطولة، وهو اللون الوطني لقطر، بالإضافة للون الفيروزي الداكن لمياه خليج الدوحة.

وأشار تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن شعار البطولة إلى أن "اللؤلؤة الرائعة"، ترتفع على أشكال تستحضر الصحراء الشاسعة، وتتزين بعلامات التشكيل التي تتحلى بها حروف اللغة العربية.

وتقام منافسات النسخة السادسة عشرة من مونديال الأندية من 11 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول 2019.