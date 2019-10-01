صورة أردوغان في أحد المساجد أثناء صلاة الجمعة تثير تفاعل مغردين

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أثناء أداء صلاة الجمعة، واقفا في الصفوف الأخيرة.

الصورة التي أشاد بها مغردون، نشرها الصحفي التركي "محمد أونالمش"، وعلّق قائلا: "أردوغان يقف في الصف قبل الأخير حيث انتهى به المجلس، لم يحجز حرسه مكانا في الصف الأول، ولم يقم الناس له حين دخل المسجد".

وأدى "أردوغان"، صلاة الجمعة في مسجد "والدة السلطان بزمي عالم" بولاية إسطنبول.

وعلّق مغرد آخر بنشر صورة للرئيس التركي وهو يصلي في آخر المسجد الجمعة الماضي، ويظهر بجانبه وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو".

وجاء تداول الصورة، في اليوم التالي لنجاح الرئيس التركي بإتمام اتفاق مع واشنطن، يقضي بانسحاب الفصائل الكردية التي تقاتلها تركيا شمال شرقي سوريا، ورفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، وإيقاف عملية "نبع السلام" العسكرية التركية لمدة خمسة أيام لإتاحة انسحاب الفصائل، ثم تأسيس منطقة آمنة للاجئين السوريين.