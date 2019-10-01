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توصلت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لاتفاق يقضي بتعليق العمليات العسكرية التركية في منطقة شرق الفرات، مقابل انسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة الآمنة التي ستتولى أنقرة إدارتها.
جاء ذلك في بيان مشترك يضم 13 مادة، حول شمال شرق سوريا، عقب مباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وأخرى بين وفدي البلدين.
وفيما يلي نص المواد التي تم الاتفاق عليها بين الدولتين:
9 – اتفق الجانبان على استمرار أهمية إنشاء منطقة آمنة ووظيفتها «معالجة شواغل الأمن القومي لتركيا»، بما في ذلك إعادة جمع الأسلحة الثقيلة من وحدات حماية الشعب وتعطيل تحصيناتهم وجميع مواقع القتال الأخرى.
10- ستنفذ القوات المسلحة التركية المنطقة الآمنة في المقام الأول وسيزيد الجانبان تعاونهما في جميع أبعاد تنفيذها.
بمجرد إيقاف عملية «نبع السلام» وفقاً للفقرة 11، تُرفع العقوبات الحالية بموجب الأمر التنفيذي المذكور.