الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - سبوتنيك

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كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول، أن المملكة العربية السعودية، بصدد إصدار قرار بتأجيل "الحدث الأضخم في التاريخ".

ونشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية تقريرا، أكدت فيه أن شركة "آرامكو" النفطية السعودية، اتخذت قرارا بتأجيل الطرح العام الأول المزمع.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن 3 مصادر مطلعة، تأكيدها أن آرامكو أرجأت الإطلاق المزمع للطرح العام الأولى خلال الأيام المقبلة، والذي سبق ووصفته بأنه سيكون "الحدث الأضخم في التاريخ".

وكان من المنتظر أن تعلن أكبر شركة للنفط في العالم خططا الأسبوع القادم لطرح حصة تتراوح من 1 إلى 2% في سوق الأسهم السعودية (تداول) قبل إدراج دولي محتمل.

وأشارت "فايننشيال تايمز" إلى أن "آرامكو قررت إرجاء الطرح العام الآولي، لأنها تريد الانتظار، حتى تتمكن من تقديم معلومات وافية عن أحدث أرباحها الفصلية في أعقاب الهجمات، التي شنت على منشأتين نفطيتين في السعودية في 14 سبتمبر/أيلول، والتي خفضت بشكل مؤقت إنتاج المملكة إلى النصف".

من جانبها، قالت وكالة "رويترز" إن آرامكو، رفضت التعقيب على تلك التقارير، وعللت بأنها لا ترد خارج ساعات العمل المعتادة. من جانبها، قالت "فايننشيال تايمز" إن أحد المصادر أبلغها أن إعلان الطرح العام الأولى "تم تأجيله لكنه لم يتم سحبه أو التراجع عنه". وقال مصدر آخر "الإدراج تم تأجيله لأسابيع فقط".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن السعودية تستعد لما أطلق عليه "الحدث الأضخم في التاريخ"، نهاية الأسبوع المقبل. نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية تقريرا، نقلت فيه عن مصادر مطلعة في مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية للنفط، بأنها تستعد حاليا لإعطاء "الضوء الأخضر" من أجل الطرح الأولي لأسهم أرامكو الذي سيكون الأضخم في التاريخ.