شاهد الفيديو : مظاهرات لبنان الغاضبة تطال حزب الله

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 556

طال غضب المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة والنظام في لبنان احتجاجا على الضرائب والأوضاع المعيشية، مقار "حزب الله" وحركة أمل أيضاً (أو ما يعرف محلياً بالثنائي الشيعي).

ووصل الغضب مساء الخميس إلى معاقل الحزب الرئيسية في الجنوب اللبناني، بحسب ما يتضح في فيديو مرفق مع هذا الخبر.

واكتظت بالفيديو مواقع التواصل ووسائل الإعلام اللبنانية، وفيه نرى غاضبين محتجين، يستهدفون مكتب النائب محمد رعد، رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" الممثلة لحزب الله في مجلس النواب، ويحطمون لوحة مدخله بالعمارة، ويهتفون: الشعب يريد إسقاط النظام.

المحطمون للوحة، كإشارة واضحة عن غضب مشهود، هم شبان أقدموا على قطع الطريق العام، الرابط قرية "أنصار" بمدينة النبطية، البعيدة في الجنوب اللبناني 65 كيلومترا عن بيروت، ثم مضوا إلى المدينة، وهي عاصمة المحافظة الحاملة الاسم نفسه، وتجمعوا فيها عند مكتب النائب رعد، وحطموا اللافتة المشيرة إلى مكتبه.

في حين توجه آخرون إلى مبنى "اتحاد بلديات الشقيف" وبلدية النبطية نفسها، وعمدوا أيضاً إلى تحطيم مدخله، ثم جمعوا عددا من إطارات السيارات وأشعلوا فيها النار، إغلاقا منهم للأوتوستراد(الطريق السريع) الرابط المدينة بقرية "حبوش" القريبة كيلومترين فقط من النبطية.

*نواب حركة أمل أيضاً

وفي الليلة نفسها، اقتحم متظاهرون آخرون، مكتب النائب هاني قبيسي، عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومسؤولها السياسي في الجنوب اللبناني، وحطموا لوحة تشير أيضاً إلى مكتبه، وثانية خاصة بموقف سيارته بكاراج العمارة.

إلى ذلك، عمد آخرون إلى التوجه نحو منزل النائب عن حركة أمل أيضاً، ياسين جابر في النبطية، حيث أحرقوا يافطة تحمل اسمه.