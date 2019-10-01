بعد ثمان سنوات من الاعتقال.. الحوثيون يفرجون عن خمسة متهمين بمحاولة اغتيال صالح

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أطلقت مليشيات الحوثيين، مساء الخميس، سراح عدد من ناشطي ثورة 2011 الشبابية الشعبية، بعد اعتقال دام ثمان سنوات، وذلك ضمن صفقة تبادل أسرى بين القوات الحكومية والمليشيات.

وقالت مصار حقوقية ان عملية لتبادل الاسرى جرت في محافظة الجوف، افرجت المليشيات بموجبها عن الناشطين ابراهيم الحمادي وشعيب البعجري وعبدالله الطعامي وغالب العيزري ومحمد علي عمر، وهم ضمن مجموعة من الناشطين كان نظام علي عبد الله صالح قد اعتقلهم بتهمة محاولة اغتيال الرئيس، في حادثة تفجير جامع النهدين الشهيرة.

واضافت المصادر ان عملية التبادل تشمل اسرى آخرين لم تفصح عن هوياتهم واكتفت بالقول ان العملية تشمل عدد 20 اسير ومختطف .

وكان الشباب الخمسة اعتقلوا في عام 2011م، خلال حملة اعتقالات شنها نظام صالح عقب حادث دار الرئاسة، وتجاوز حينذاك عدد المعتقلين المائة شخص، لكن بعد ذلك تم الإفراج عن الجميع ولم يتبق سوى هؤلاء الخمسة.

في 24/ 12/ 2012م، تم نقل المتهمين وعددهم نحو 30 شخصاً وامرأة إلى السجن المركزي في صنعاء وأفرج عن الكثير منهم وبقي الخمسة أشخاص.

وكان المحامي السابق للمعتقلين الخمسة عبد الرحمن برمان أكد أنه لا يوجد في ملف القضية أي أدلة تدينهم بارتكاب أي جرم، موضحا أنهم تعرضوا للإخفاء القسري أكثر من ثمانية أشهر واستمرت في النيابة لأكثر من عامين "في وقت يمنع القانون اليمني بقاء أي قضية خطيرة أكثر من ستة أشهر، لأنه لم تكن لديهم أي أدلة تبقيهم دون إفراج أو محاكمة".

وفي مفارقة عجيبة استمرت جماعة الحوثي في احتجاز الخمسة النشطاء رغم أنها أقدمت هي على قتل الرئيس السابق علي صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، وذلك في معارك بينهما في العاصمة صنعاء.