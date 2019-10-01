فضيحة حوثية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

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أحبطت ألوية العمالقة في الساحل الغربي لليمن، محاولة حوثية للتسلل إلى مديرية ”الدريهمي“ بمحافظة الحديدة عبر قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.
وقال العميد وضاح الدبيش المتحدث الرسمي لعمليات الساحل الغربي، إن ”طائرات الاستطلاع التابعة للقوات المشتركة رصدت يوم الأربعاء نحو 10 أليات عسكرية ومسلحين حوثيين يفوق عددهم الخمسين كانوا يحاولون التسلل إلى مديرية الدريهمي عبر قافلة إغاثية لبرنامج الغذاء العالمي قادمة من صنعاء“.
وأضاف أن ”قوات اللواء الثالث عمالقة أفشلت ذلك المخطط الذي كانت المليشيات الحوثية تعتزم تنفيذه“، مشيرًا إلى أنه ”تم إيقاف القافلة ومُنعت من المرور حتى يتم انسحاب العناصر المتخفية وراء القافلة الإغاثية“.
وأكد أن ”القافلة وبعد إحباط محاولة التسلل، وصلت يوم الخميس إلى مديرية الدريهمي تحت إشراف وتسهيل التحالف العربي والقوات المشتركة“.
وتساءل الدبيش: ”ما سر قبول برنامج الغذاء العالمي إرسال مساعداته من عدن جنوبًا إلى صنعاء شمالًا ثم الحديدة غربًا، استجابة لطلب المليشيات الحوثية، قاطعة آلاف الكيلو مترات، بينما المسافة التي تفصل الدريهمي عن عدن لا تتجاوز 5 ساعات“.
وأشار الدبيش إلى أن ”مليشيات الحوثي منعت قبل أسبوعين برنامج الغذاء العالمي من إيصال مساعداته للمواطنين المتواجدين وسط الدريهمي، وأصرت على دخولها من المواقع التي تسيطر عليها، لغرض التمويه والمغالطة حتى تتمكن من تزويد قواتها المتواجدة في وسط المدينة بالجنود والأسلحة المختلفة“.