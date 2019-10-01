قرار ملكي بتعين نجل الملك مستشارا للأمن الوطني.. وهذه مهامه

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أصدر العاهل البحريني الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، الخميس، أمرا ملكيا بتعيين نجله اللواء الشيخ "ناصر بن حمد" مستشارا للأمن الوطني للبلاد.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، فإن المادة الأولى من القرار تقضي بتعيين "بن حمد" (32 عاما) مستشارا للأمن الوطني، على أن يتبع رئيس مجلس الدفاع الأعلى.

كما أشارت المادة ذاتها إلى أنه سيتولى الإشراف على سياسات واستراتيجيات الأمن الوطني البحريني، بما يكفل ويحفظ المصالح العليا الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.

ويعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، بحسب المادة الثانية في القرار.

وعقب صدور الأمر الملكي، بعثت رئيسة مجلس النواب البحريني؛ "فوزية بنت عبدالله زينل"، برقية تهنئة إلى "بن حمد"، متمنية له "التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والمواطنين".

والشيخ "ناصر" هو الابن الرابع من الذكور للعاهل البحريني، يشغل منصب قائد الحرس الملكي في المملكة، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.