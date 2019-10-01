الحوثي يغدر بحلفائه.. جريمة حوثية جديدة تنهي حياة قياديين حوثيين بارزين

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 957

قتل قياديان بارزان في ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، في تصفيات داخلية بمحافظة إب وسط اليمن.

ونقلت قناة"يمن شباب "عن مصادر محلية قولها: إن "مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على مشرف الحوثيين في منطقة الدليل بمديرية المخادر يدعى سعد محروق والعقيد أمين حسان الشبيبي، المعين من قبل الحوثيين ضابط المباحث في إدارة أمن المخادر، مما أدى إلى مقتلهما وإصابة آخرين".

وذكرت أن الحادثة وقعت في منطقة الدليل، شمال إب، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

ولم تعرف بعد هوية المسلحين ودوافع الحادثة؛ إلاّ أن بعض المصادر رجحت أن تكون الحادثة تأتي في إطار عمليات التصفيات الداخلية لأجنحة المليشيا الحوثية إثر خلافات على العائدات المالية والنفوذ.

وشهدت محافظة إب، خلال الفترة الماضية صراعات مسلحة داخل أجنحة الميليشيا نتجة عنها مقتل وإصابة عشرات المسلحين الحوثيين بينهم قيادات رفيعة.