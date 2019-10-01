حسن ابكر ينتقد قيادات الشرعية..«عودوا إلى الوطن وأعلنوا شروطكم للحوار»

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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شن القيادي البارز في المقاومة الشعبية وقائد مقاومة الجوف سابقًا الشيخ«الحسن بن علي أبكر» اليوم الخميس انتقادا واسعاً على قيادات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وذلك على خلفية استمرار بقائهم خارج الوطن مطالباً بعودهم الى المناطق المحررة لممارسة مهامهم.

وانتقد الشيخ «الحسن أبكر» قيادات الشرعية في رسالة نشرها عبر صفحته على الفيس بوك ورصدها «مأرب برس» قائلاً :عودوا إلى بيوتكم ومنازلكم وحاوروا وتفاوضوا مع العدو والصديق“

وتابع:عودوا إلى المناطق المحررة وأعلنوا شروطكم للحوار ليحترمكم الخارج ويستجيب لكم العدو قبل الصديق عودوا إلى الوطن لتضمنوا عدم ممارسة الضغوط عليكم“

فيما يلي نص الرسالة:

عودوا إلى بيوتكم ومنازلكم وحاوروا وتفاوضوا مع العدو والصديق

عودوا إلى المناطق المحررة وأعلنوا شروطكم للحوار ليحترمكم الخارج ويستجيب لكم العدو قبل الصديق

عودوا إلى الوطن لتضمنوا عدم ممارسة الضغوط عليكم

عودوا تخف عنكم الإحراجات وتغيب الوساطات ويرفع عنكم الحرج

لا تبيعوا ضمائركم لأحد بسبب مرتب أو امتيازات

فالراحة التي توفرها لكم فنادق العالم كلها لن تعيد لكم الوطن

يا شرعيتنا اتقوا الله ولا تفرطوا بوطنكم من أجل المال مهما عظم في نظركم

فالمال بدون وطن لا قيمة له ، ومن يشتريك اليوم مستعد يبيعك غدا بأبخس الأثمان .

أقول هذا بعد ان قرأت قصة المفاوضات بين قادة المقاومة الفيتنامية و القوات الأمريكية وكيف اختار فريق المفاوضات الفيتنامي مكان سكنهم ن ورفضوا أن ينزلوا في فنادق باريس الفخمة واختاروا مسكن طالب فيتنامي ، وحين عاتبهم الأمريكان عن هذا الاختيار ، أجابوهم بكلمات مختصرة مزلزلة ( كنا نقاتلكم ونقيم في الجبال وننام على الصخور ونأكل الحشائش فلو تغيرت علينا طبيعتنا نخاف أن تتغير معها ضمائرنا فدعونا وشأننا )

ولمن يريد من مسؤولينا قراءة القصة كاملة سوف انشرها في التعليقات للإستفادة منها ومن يريدها منهم واتساب ، أنا مستعد لأرسلها له ، لعلهم يصحوا من سبات ضمائرهم .

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أبوعلي

الحسن بن علي أبكر