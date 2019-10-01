«الشرعية» تضع شرطاً أساسياً أمام مجلس الأمن للانتقال إلى أي مشاورات سياسية جديدة حسن ابكر ينتقد قيادات الشرعية..«عودوا إلى الوطن وأعلنوا شروطكم للحوار» الانتقالي الجنوبي: حوار جدة مستمر ومشروعنا سينتصر حملات حوثية لاختطاف المدنيين بعد أيام من إعلانها إطلاق سجناء عاجل ... ترمب: الرئيس أردوغان قائد عظيم وشديد البأس وقد حقق شيئا عظيما وأنا أشكره شاهد.. ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها بن عطية في مهمة خارج اليمن لمواجهة خطاب التطرف وضبط المنابر دراسة علمية مخيفة ..النوم أكثر من 9 ساعات إلى ماذا يؤدي ؟ أول دولة عربية تقر فرض رسوم مالية على وتس أب كيف تؤثر تغذية الأب على صحة الجنين وهل يمكن تحسين النسل؟!
قال المتحدث الرسمي باسم ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ نزار هيثم، اليوم الخميس 17 اكتوبر/تشرين الأول، إن ”حوار جدة“ ”ما زال مستمرًا“.
وأكد هيثم أن ”وفد المجلس حاضرون في المملكة العربية السعودية وسط حفاوة وترحيب من قيادة المملكة، وهي خطوة أساسية على طريق دعم المشروع العربي في المنطقة، المشروع الذي انتصر له الجنوبيون ولم يخذلوه حين خذله الآخرون“، حسب تعبيره.
وأضاف في تصريح صحفي: ”سنكون مع المملكة ودولة الإمارات ومع قيادتهم للحوار، والمشروع العربي سينتصر مثلما سينتصر مشروعنا الوطني الجنوبي“.
ودعا إلى عدم الالتفات للتسريبات عبر المواقع الإخبارية والانسياق لما سماه ”تضليل القنوات كالجزيرة وغيرها، والتي تأتي ضمن اختراق جماعة الإخوان المسلمين لهذه المؤسسات الإعلامية وتوظيفها وتوجيهها سياسيًا لإفشال جهود المملكة في إنجاح الحوار“.
وكانت قناة الجزيرة قد نشرت مساء السبت، مسودة لاتفاق جدة، تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب، وأن يقوم الرئيس هادي بتعيين رئيس للحكومة، واختيار الوزراء في الحقائب السيادية، على أن تتولى السعودية الإشراف على عملية هيكلة القوات الأمنية في عدن.