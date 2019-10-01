الانتقالي الجنوبي: حوار جدة مستمر ومشروعنا سينتصر

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال المتحدث الرسمي باسم ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ نزار هيثم، اليوم الخميس 17 اكتوبر/تشرين الأول، إن ”حوار جدة“ ”ما زال مستمرًا“.

وأكد هيثم أن ”وفد المجلس حاضرون في المملكة العربية السعودية وسط حفاوة وترحيب من قيادة المملكة، وهي خطوة أساسية على طريق دعم المشروع العربي في المنطقة، المشروع الذي انتصر له الجنوبيون ولم يخذلوه حين خذله الآخرون“، حسب تعبيره.

وأضاف في تصريح صحفي: ”سنكون مع المملكة ودولة الإمارات ومع قيادتهم للحوار، والمشروع العربي سينتصر مثلما سينتصر مشروعنا الوطني الجنوبي“.

ودعا إلى عدم الالتفات للتسريبات عبر المواقع الإخبارية والانسياق لما سماه ”تضليل القنوات كالجزيرة وغيرها، والتي تأتي ضمن اختراق جماعة الإخوان المسلمين لهذه المؤسسات الإعلامية وتوظيفها وتوجيهها سياسيًا لإفشال جهود المملكة في إنجاح الحوار“.

وكانت قناة الجزيرة قد نشرت مساء السبت، مسودة لاتفاق جدة، تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب، وأن يقوم الرئيس هادي بتعيين رئيس للحكومة، واختيار الوزراء في الحقائب السيادية، على أن تتولى السعودية الإشراف على عملية هيكلة القوات الأمنية في عدن.