الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مارب برس - وكالات

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عاجل | ترمب: الرئيس #أردوغان قائد عظيم وشديد البأس وقد حقق شيئا عظيما وأنا أشكره

عاجل | ترمب: أقدر ما قامت به #تركيا وأكن الكثير من الاحترام للرئيس #أردوغان

عاجل | ترمب: فرض العقوبات على #تركيا أو رفعها ليس بيدي بل الكونغرس هو من يقرر

عاجل | ترمب: حققنا كل ما يمكن أن نحلم به في ما يتعلق بالوضع في شمال #سوريا

عاجل | ترمب: الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع #تركيا بشأن شمال #سوريا إنجاز عظيم

عاجل | ترمب يشيد بالاتفاق مع #تركيا على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة شمالي #سوريا ويقول إنه جيد للجميع

عاجل | ترمب: سنتمكن من إعادة جنودنا إلى الوطن مع بقاء قدرتنا على احتواء تنظيم الدولة

عاجل | ترمب: لا نحتاج لفرض عقوبات على #تركيا ولم أكن بحاجة للكونغرس لفرض

تلك العقوبات

عاجل | ترمب: الوضع الآن يجعل الجميع سعداء ويمكننا الآن إعادة جنودنا إلى الوطن عاجل | ترمب: تركيا عانت كثيرا وتعرضت للضرر من هذه المنطقة في شمال #سوريا