الانتقالي الجنوبي: حوار جدة مستمر ومشروعنا سينتصر حملات حوثية لاختطاف المدنيين بعد أيام من إعلانها إطلاق سجناء عاجل ... ترمب: الرئيس أردوغان قائد عظيم وشديد البأس وقد حقق شيئا عظيما وأنا أشكره شاهد.. ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها بن عطية في مهمة خارج اليمن لمواجهة خطاب التطرف وضبط المنابر دراسة علمية مخيفة ..النوم أكثر من 9 ساعات إلى ماذا يؤدي ؟ أول دولة عربية تقر فرض رسوم مالية على وتس أب كيف تؤثر تغذية الأب على صحة الجنين وهل يمكن تحسين النسل؟! قطر تفاجئ العمالة الأجنبية بـقانون جديد جامعة عليجار تمنح الباحث اليمني صالح غريب درجة الدكتوراه في الجيولوجيا
عاجل | ترمب: الرئيس #أردوغان قائد عظيم وشديد البأس وقد حقق شيئا عظيما وأنا أشكره
عاجل | ترمب: أقدر ما قامت به #تركيا وأكن الكثير من الاحترام للرئيس #أردوغان
عاجل | ترمب: فرض العقوبات على #تركيا أو رفعها ليس بيدي بل الكونغرس هو من يقرر
عاجل | ترمب: حققنا كل ما يمكن أن نحلم به في ما يتعلق بالوضع في شمال #سوريا
عاجل | ترمب: الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع #تركيا بشأن شمال #سوريا إنجاز عظيم
عاجل | ترمب يشيد بالاتفاق مع #تركيا على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة شمالي #سوريا ويقول إنه جيد للجميع
عاجل | ترمب: سنتمكن من إعادة جنودنا إلى الوطن مع بقاء قدرتنا على احتواء تنظيم الدولة
عاجل | ترمب: لا نحتاج لفرض عقوبات على #تركيا ولم أكن بحاجة للكونغرس لفرض
تلك العقوبات
عاجل | ترمب: الوضع الآن يجعل الجميع سعداء ويمكننا الآن إعادة جنودنا إلى الوطن عاجل | ترمب: تركيا عانت كثيرا وتعرضت للضرر من هذه المنطقة في شمال #سوريا