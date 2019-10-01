شاهد.. ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو نادر لوالدها، وهو برقفة اصدقائه ويبدو أنه كان يسبح .

ولاقي الفيديو تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات ما بين الدعاة للرئيس الراحل بالرحمة وبين الأشادة بمواقفه النبيلة، والتعليقات كالاتي :" رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة"،"عسى الله تغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وجميع المسلمين والمسلمات يارب العالمين".