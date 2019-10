جامعة عليجار تمنح الباحث اليمني صالح غريب درجة الدكتوراه في الجيولوجيا

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

منحت جامعة عليجار الإسلامية في الهند درجة الدكتوراه في الجيولوجيا الباحث اليمني صالح علي سعيد غريب بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف لرسالته الموسومة بعنوان "Understanding the Surface and Subsurface Litho-structures and Tectonics in Marib-Sector of the Sab'atayn Basin, Yemen Using Geological and Geophysical Techiniques"

وتضمنت الدراسة بيانات جيولوجية وخرائط مهمة ستشكل مرجعا للدارسات المستقبلية. وستساعد على فهم التراكيب الجيولوجية السطحية والجوفية والتكتونية في قطاع مآرب من حوض السبعتين مما قد يعكس اكتشاف مكامن نفطية جديدة

وتكونت لجنة التحكيم والتي أشادت بالدراسة والجهد الكبير الذي بذله الباحث اليمني من:

البروفيسور: ان كي شوهان (مشرف خارجي)

البروفيسور: سيد أحمد علي (المشرف على الرسالة)

دكتور: خالد الخنبري (مشرف مشارك على الرسالة )