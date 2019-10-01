دراسة علمية مخيفة ..النوم أكثر من 9 ساعات إلى ماذا يؤدي ؟ أول دولة عربية تقر فرض رسوم مالية على وتس أب كيف تؤثر تغذية الأب على صحة الجنين وهل يمكن تحسين النسل؟! قطر تفاجئ العمالة الأجنبية بـقانون جديد جامعة عليجار تمنح الباحث اليمني صالح غريب درجة الدكتوراه في الجيولوجيا زوجة قيس سعيد الرئيس التونسي لن تصبح سيدة تونس الأولى وكالة دولية تكشف عن الجهة التي تقف وراء مقتل وجرح أكثر من 7 ألف عراقي خلال أيام المظاهرات السعودية تدعم ”سقطرى“ بـ34 مركبة ومولدات كهربائية بعد تجريد الامارات لمراكز الشرطة من المركبات السعودية تبكي مودعة معلم القرآن الأشهر بالمملكة ملكة الأردن ترد على اتهامات شخصية ... في رسالة مثيرة
منحت جامعة عليجار الإسلامية في الهند درجة الدكتوراه في الجيولوجيا الباحث اليمني صالح علي سعيد غريب بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف لرسالته الموسومة بعنوان "Understanding the Surface and Subsurface Litho-structures and Tectonics in Marib-Sector of the Sab'atayn Basin, Yemen Using Geological and Geophysical Techiniques"
وتضمنت الدراسة بيانات جيولوجية وخرائط مهمة ستشكل مرجعا للدارسات المستقبلية. وستساعد على فهم التراكيب الجيولوجية السطحية والجوفية والتكتونية في قطاع مآرب من حوض السبعتين مما قد يعكس اكتشاف مكامن نفطية جديدة
وتكونت لجنة التحكيم والتي أشادت بالدراسة والجهد الكبير الذي بذله الباحث اليمني من:
البروفيسور: ان كي شوهان (مشرف خارجي)
البروفيسور: سيد أحمد علي (المشرف على الرسالة)
دكتور: خالد الخنبري (مشرف مشارك على الرسالة )