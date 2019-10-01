السعودية تدعم ”سقطرى“ بـ34 مركبة ومولدات كهربائية بعد تجريد الامارات لمراكز الشرطة من المركبات

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعمت المملكة العربية السعودية، الخميس 17 اكتوبر/تشرين الأول، محافظة ارخبيل سقطرى بعشرات المركبات والأجهزة العسكرية، والمولدات الكهربائية، بعد ان قامت الامارات بسحب المركبات التي قدمتها لمراكز الشرطة في المحافظة، وكذلك المولدات الكهربائية.

وقالت وكالة ”سبأ" الرسمية ان محافظ سقطرى رمزي محروس استلم، اليوم، بحضور قائد قوات التحالف بالمحافظة العميد يوسف بن علي، 34 مركبة وأجهزة عسكرية، ومولدات كهربائية مقدمة من السعودية للأجهزة الامنية والعسكرية بالمحافظة.

وثمن المحافظ الدعم الكبيرة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي تساهم في تطوير القدرات الأمنية للأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لما يساهم في تعزيز الاستقرار والامن في المحافظة.

وفي مطلع الشهر الحالي، قامت الاماران بسحب الاليات العسكرية التي كانت صرفتها ابوظبي لدعم مراكز الشرطة في المحافظة، كما قامت بنهب المولدات الكهربائية التي اعطتها سابقا للجزيرة.

وقامت الامارات بهذه الخطوة، بعد سيطرة القوات الحكومية على حديبو وافشالها محاولة اتباع الامارات بقيادة مدير الامن السابق علي الرجدهي، الانقلاب في الجزيرة ردا على صدور قرار من هادي بإقالته وتعيين اخر بديلا عنه.