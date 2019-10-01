السعودية تبكي مودعة معلم القرآن الأشهر بالمملكة

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توفي الشيخ محمد الجعفري، أشهر معلم للقرآن الكريم في السعودية، عن 88 عامًا، أمضى عقودًا منها في تدريس كتاب الله لعدد كبير من الطلاب.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة عصر اليوم الخميس في جامع الراجحي بمدينة الرياض.

ونعى العديد من السعوديين الشيخ الراحل المولود في عام 1931، والذي عمل مدرسًا للقرآن الكريم منذ العام 1959 وحتى العام 2016، وتخرج على يده عدد كبير من الطلاب الذين تعلموا القرآن الكريم منه.

وتلقى الجعفري دروسًا في الشريعة الإسلامية على يد الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن جبرين، وهم من أبرز الدعاة في تاريخ السعودية الحديث.

وينتمي لمنطقة جازان في جنوب البلاد، لكنه قدم مبكرًا للرياض عام 1957؛ حيث درس فيها بحلقات الشيخ الراحل محمد بن سنان، ليتم حفظ القرآن الكريم كاملاً في عامين فقط، ثم عينه أستاذه مدرسًا في حلقاته التي تعلم فيها.