أول حوار غير مباشر بين السعودية والحوثيين يعقد في العاصمة صنعاء عبر وسيط دولي ..

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في أول تواصل غير مباشر بين الجانب السعودي والمليشيات الحوثية , كشف الحوثيون اليوم أنهم تلقوا طلبا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتعلق بالأسرى السعوديين "الذين وقعوا في الاسر في وقت سابق في مواجهات مسلحة في محافظة صعدة ".
حيث كشف ما يسمى "عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي" أنهم تلقوا طلبا من الصليب الأحمر بزيارة الاسرى السعوديين ,وأكد أنهم سيأخذون طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاص بزيارة الأسرى السعوديين على محمل الجد وسيكون ذلك من خلال وزارة الخارجية.
مراقبون رأوا في الرد الحوثي علي الطلب السعودي الغير مباشر , أنه يعتبر مؤشرا على رغبة الحوثيين في فتح باب للحوار مع السعودية , حيث لم يقترن الرد الحوثي على الصليب الأحمر بمطالبة مماثلة لزيارة الاسرى الحوثيين لدي المملكة , بل قوبلت بالصمت والتأكيد على الموافقة والترحيب لطلب السعودي.
وقد قام بنقل الطلب السعودي للحوثيين اليوم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير بمعية وفد مرافق له يزور اليمن حاليا.
وفي اللقاء أكد الحوثي أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ يقدمان كافة التسهيلات للجنة لممارسة نشاطها بحسب المواثيق واللوائح التي تعمل عليها، ومن ذلك السماح لفرقها بزيارة أماكن الاحتجاز ومقابلة المحتجزين والأسرى.