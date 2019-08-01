عاجل : المبعوث الأممي يتحدث عن «عودة الحكومة الى عدن واعلان اتفاق جدة اليوم» ويصدم اليمنيين بشأن «حل الأزمة»

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال المبعوث الاممي الى اليمن مساء اليوم الخميس ان الحكومة اليمنية ينبغي أن تعود بسلام وسلطة إلى عدن.

واشار غريفيث في احاطة الى مجلس الامن يقدمها من الرياض (تابعها مأرب برس) انه كان يأمل في إعلان اتفاق جدة بين الأطراف اليمنية هذا اليوم.

غريفيث رحب بمبادرة الحوثيين لوقف جميع عملياتهم العسكرية في اليمن.

كما رحب بمبادرة الحوثيين بالإفراج عن عشرات الأسرى من جانب واحد ، حد تعبيره.

وتحدث المبعوث بانه لاتزال هناك بارقة أمل ولكنها ضعيفة وهشة للتوصل إلى حل للأزمة اليمينة.