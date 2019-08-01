لوبي يهودي يسعى لافشال توقيع اتفاقية بين أمريكا واليمن.. ماهي هذه الاتفاقية؟ شاهد.. وزير خارجية إيران يثير ضجة بعد تصريحاته بخطف ابنة أوباما أول حوار غير مباشر بين السعودية والحوثيين يعقد في العاصمة صنعاء عبر وسيط دولي .. عاجل : المبعوث الأممي يتحدث عن «عودة الحكومة الى عدن واعلان اتفاق جدة اليوم» ويصدم اليمنيين بشأن «حل الأزمة» الرئاسة الإيرانية تكشف رسميا كيف رضت طهران عن ابوظبي وماذا قدمت الامارات لإيران ؟ زيارة عسكرية رفيعة الى جبهة صرواح .. توجيهات للمقاتلين ورسالة من الرئاسة وهذا ما وعد به قائد التحالف (صور) هادي يلتقي مسئولا رفيعا كان في الامارات ويتحدث معه عن أمر خطير حذر منه مبكرا برقية استثنائية من الرئيس هادي الى أمير دولة خليجية تقرير: أردوغان رمى رسالة ترامب في سلة المهملات.. معين عبدالملك يبشر من الرياض بمرحلة جديدة ويتحدث عن السعودية والتوقيع على اتفاق جدة
قال المبعوث الاممي الى اليمن مساء اليوم الخميس ان الحكومة اليمنية ينبغي أن تعود بسلام وسلطة إلى عدن.
واشار غريفيث في احاطة الى مجلس الامن يقدمها من الرياض (تابعها مأرب برس) انه كان يأمل في إعلان اتفاق جدة بين الأطراف اليمنية هذا اليوم.
غريفيث رحب بمبادرة الحوثيين لوقف جميع عملياتهم العسكرية في اليمن.
كما رحب بمبادرة الحوثيين بالإفراج عن عشرات الأسرى من جانب واحد ، حد تعبيره.
وتحدث المبعوث بانه لاتزال هناك بارقة أمل ولكنها ضعيفة وهشة للتوصل إلى حل للأزمة اليمينة.