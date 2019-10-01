زيارة عسكرية رفيعة الى جبهة صرواح .. توجيهات للمقاتلين ورسالة من الرئاسة وهذا ما وعد به قائد التحالف (صور)

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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زار وفد عسكري رفيع المستوى اليوم الخميس، جبهة صرواح غرب محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

وتفقد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، اليوم، ومعه قائد قوات التحالف بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني ، أبطال الجيش الوطني في جبهة صرواح غربي مأرب.

كان في استقبالهم خلال الزيارة ، قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وعدد من القيادات العسكرية في الجبهة.

واطلع قائد العمليات المشتركة، على الأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين في الجبهة.. مشيداً بما يسطرونه من بطولات وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن والثوابت الوطنية.

ونقل قائد العمليات المشتركة، للقيادات والجنود في الجبهة، تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي.

كما وجه بضرورة مضاعفة الجهود، ورفع مستوى الجاهزية لاستكمال تحرير البلاد من المليشيات الحوثية الانقلابية.

من جهته؛ أكد قائد قوات التحالف في مأرب، استمرار تحالف دعم الشرعية في إسناد الجيش الوطني حتى عودة الشرعية واستعادة الدولة قبضة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

بدوه، رحب قائدالمنطقة العسكرية الثالثة بقائد العمليات المشتركة وقائد قوات التحالف في مارب.. مشيراً إلى أهمية الزيارة وأثرها الايجابي في رفع الروح المعنوية للمقاتلين.

وجدد الحبيشي العهد للقيادة السياسية والعسكرية بالمضي قدماً في المعركة الوطنية المقدسة لإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة والنظام الجمهوري.