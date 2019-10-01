هادي يلتقي مسئولا رفيعا كان في الامارات ويتحدث معه عن أمر خطير حذر منه مبكرا

الخميس 17 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الخميس، إنه حذر مبكراً "من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب".

وأشاد هادي، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، ديفيد هيل، بمواقف الولايات المتحدة الأميركية في هذا الصدد، منوها بالتعاون الاستراتيجي بين بلاده والولايات المتحدة في مواجهة التطرف والإرهاب والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وتهديدها للأمن والسلام العالمي بصورة عامة.

وجدد الرئيس اليمني، التأكيد على السلام المبني على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وأضاف: "كنا وما زلنا وسنظل دعاة سلام ووئام، وفي سبيل ذلك قدمنا التضحيات الجسيمة لمصلحة وطننا وشعبنا، وسنعمل على تحقيق ذلك الهدف والخيار الذي يتطلع إليه شعبنا في أن يرى سلاما دائما ومستداما وليس ترحيلاً للأزمات".

ومن جانبه، ثمّن المسؤول الأميركي، التعاون الإيجابي بين بلاده واليمن في مواجهة التحديات، ومنها مخاطر التطرف والإرهاب والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة واستغلالها السيئ لظروف الحرب في اليمن، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد هيل مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق كافة التطلعات وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأجرى هيل مباحثات مع مسؤولين في الإمارات والسعودية، يومي الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة الأزمة اليمنية، وفق بيان صحافي للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية.